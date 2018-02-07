Президент Польши подписал закон о запрете обвинять страну в причастности к Холокосту

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законе об Институте национальной памяти, которые запрещают говорить о причастности поляков к холокосту, передает агентство PAP.

«Поправка к закону об Институте национальной памяти касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации. Во время Второй мировой войны были убиты 6 млн польских граждан, включая около 3 млн польских граждан еврейской национальности», — заявил он.

Согласно документу, в Польше будут действовать штрафы и наказание до трех лет лишения свободы за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, а также за ложные обвинения в причастности страны к холокосту. Закон также запрещает называть лагеря смерти, созданные нацистами на территории Польши, польскими.

По словам президента страны, он подписал закон, чтобы защитить доброе имя Польши и поляков.

Ранее поправки раскритиковал Израиль. По мнению властей страны, в поправках усматривается отрицание холокоста.