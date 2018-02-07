Полпреда губернатора Ставропольского края нашли мертвым

В Ставропольском крае обнаружили тело полномоченного представителя губернатора края Александра Коробейникова с огнестрельным ранением груди. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).

В пресс-службе СК уточнили, что на данный момент проводится доследственная проверка, осматривается место происшествия, а также опрашиваются соседи, родственники и лица из круга общения погибшего.

По информации правоохранителей, тело Коробейникова обнаружил в его собственном домовладении личный водитель, передает «Российская газета».

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Причина гибели полпреда устанавливается.

О самом Коробейникове известно, что он занял должность полпреда губернатора Ставрополья в 2015 году. В его обязанности входило курирование Минераловодского округа, городов Лермонтов и Пятигорск.

Кроме того, Коробейников участвовал в операциях по освобождению заложников на Северном Кавказе, награжден орденом «За личное мужество».