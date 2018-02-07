Суд запретил депутатам Якиманки проводить референдум о переносе памятника Ленину

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск межрайонного прокурора Максима Киселева, требовавшего отменить решение совета муниципальных депутатов Якиманки о проведении районного референдума 18 марта 2018 года.

Позиция прокуратуры заключалась в том, что проведение референдума противоречит федеральному и городскому законодательству, так как некоторые вопросы, заявленные в его повестке, не имеют местного значения.

Совет депутатов планировал вынести на референдум восемь вопросов: три — о движении транспорта и остановках в районе, три — о памятниках и два — о точечной застройке. Среди заявленных тем был вопрос о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон», установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке и ограничении высотности в районе до 30 метров (9 этажей).

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Согласно закону города Москвы о местном самоуправлении, совет муниципальных депутатов вправе внести предложение о проведении районного референдума в Мосгоризбирком. Однако перед этим решение должно было пройти проверку прокуратуры.

«У нас есть основный закон Российской Федерации — это Конституция, — заявил во время слушания председатель совета депутатов Андрей Морев, — Как мы заметили по реакциям на вынесенные вопросы, часть жителей хотят ограничивать застройку зданий, часть считает, что нужно строить башни, часть хочет переносить памятник, часть — нет. Я как избранный депутат не могу принимать решение, игнорируя часть жителей и принимая во внимание мнение только одной части. Я считаю, что наши жители — взрослые люди, которые могут высказаться, а мы как представительская власть можем принимать решение только на основании того, как выскажутся жители».

Сейчас депутаты планируют подавать апелляционную жалобу на решение суда.

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Напомним, что первое заседание прошло 1 февраля, но было отложено на день из-за ходатайства прокуратуры. В этот же день, во время внеочередного заседания депутатов, к ним на собрание пришли активисты «Коммунистов России» и кандидат в президенты от этой партии Максим Сурайкин. Андрей Морев рассказал «Новой», что пришедшие пытались сорвать заседание, выкрикивали оскорбления в адрес депутатов. Когда депутаты решили перейти в другое помещение, чтобы провести заседание в закрытом режиме, произошла потасовка, и один из депутатов получил черепно-мозговую травму, ему вызвали скорую помощь. Сурайкин уже заявил, что активисты партии пришли из-за вопроса о переносе памятника Ленину, заявленного в повестке референдума. Морев отметил, что на заседании также присутствовали журналисты «Первого», ТВЦ и «Вестей», не получившие разрешение на съемку.

«Пять месяцев у нас даже ни одного районного телеканала не было. Конечно, они знали об этой спланированной акции», — рассказал Морев «Новой».

Аналогичная ситуация с назначением районного референдума происходит сейчас в Академическом районе. Там муниципальные депутаты также столкнулись с протестом прокуратуры на проведение референдума по ограничению высотности зданий в районе до 30 метров. Гагаринский районный суд будет рассматривать иск прокуратуры против референдума в Академическом районе 9 февраля.