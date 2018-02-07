Титов раскрыл имена желающих вернуться в Россию предпринимателей

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты от «Партии роста» Борис Титов назвал имена предпринимателей, в отношении которых в России ведется судебное разбирательство и которые желают вернуться в Россию. Об этом РБК сообщил омбудсмен на встрече с иностранными СМИ в Москве.

По версии издания, на данный момент в списке 16 имен, среди которых бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, бывший свердловский бизнесмен и политик Сергей Капчук, экс-владелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев, Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин, Василий Дякун.

Титов не исключает, что список может быть расширен.

Однако The Bell отмечает, что большинство бизнесменов обратилось к Титову исключительно за помощью в судебных разбирательствах, в Россию возвращаться они не намерены.

«Участники «списка Титова» просят прекратить незаконные уголовные преследования. Мы просим перестать кошмарить бизнес. Для меня это только вопрос закрытия уголовного дела, переезжать обратно в Россию я не планирую», — цитирует издание слова бизнесмена Алексея Шматко.

Ранее 3 февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России. На встрече было больше 40 человек (по данным источников РБК, 25 человек).

После Титов объявил, что у него есть список предпринимателей, желающих вернуться в Россию, который он передал президенту Владимиру Путину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «здесь какого-то общего подхода вряд ли стоит ожидать» и что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

По словам омбудсмена, работу с преследуемыми в России бизнесменами, находящимися за рубежом, он начал еще в 2017 году, после того как получил первое обращение. «Я невиновен, защитите мои интересы. Я за рубежом, потому что мне угрожает тюрьма в России», — говорилось в нем.