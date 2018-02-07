Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

МРОТ должен был быть приравнен к прожиточному минимуму в мае 2018 года. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.

По его словам, повышение МРОТ коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, а также часть работающих пенсионеров.

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При этом величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 10,573 тысяч рублей, пенсионеров — 8,078 тысяч рублей, детей — 9,603 тысяч рублей.