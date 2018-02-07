Росгвардия наградила за смелость школьника, спасшего детей при нападении в школе в Улан-Удэ

Командование Росгвардии Бурятии наградило за смелость школьника Давыда Мамонова, спасшего детей при нападении в школе в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Есть достойные ученики, которые правильно понимают, правильно воспитываются, направляют свою энергию в нужное русло, становятся настоящими гражданами нашей России», — отметил во время вручения благодарности полковник полиции Иван Ванчугов.

По словам пресс-службы, старшеклассник вынес девочку, которую нападавший ранил топором, а также не подпустил его к другим детям. Мамонов также помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

Напомним, что 19 января девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате были госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. На сегодняшний день он уже выписан из больницы и находится под арестом в СИЗО вместе с соучастниками. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.

После инцидента в школах Бурятии ввели пропускной режим. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло допустил, что у атак в Улан-Удэ и Перми есть один организатор, который действует через соцсети.

Ранее 15 января в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек. Их арестовали по обвинению в «покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что администрации школ, некоторые ученики и учителя знали о готовящихся нападениях, но не поверили в это.