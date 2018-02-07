Шувалов ответил на запуск ракеты SpaceX словами «русский народ более талантлив»

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов, выступая перед финалистами конкурса «Лидеры России», пожелал им стать «новыми Илонами Масками», отметив при этом, что русский народ более талантлив, чем американский.

«Пусть среди вас появятся Илоны Маски, который вчера показал на свет, наконец, тестовый запуск тяжелой ракеты (Falcon Heavy американской компании SpaceX, возглавляемой Маском - ред.), пусть среди вас будут создатели "Теслы" и всего остального. Я уверен, что русский народ более талантлив, чем американский — да простят меня американцы — поэтому я желаю вам успехов», — приводит слова Шувалова Интерфакс.

Напомним, 6 февраля SpaceX Илона Маска запустила в космос ракету-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Ракета должна была вывести на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом, автомобиль Tesla Roadster красного цвета. За руль электрокара посадили манекен в скафандре SpaceX, в салоне играла песня «Space Oddity» Дэвида Боуи.

Как рассказал Илон Маск на пресс-конференции по итогам запуска, при посадке сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, поэтому он со скоростью 482 километров в час упал в воду. Два боковых ускорителя успешно приземлились на мысе Канаверал.