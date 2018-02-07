Associated Press сообщило об атаке «российских» хакеров на Boeing и Airbus

«Российские» хакеры взломали электронные адреса 87 сотрудников военно-промышленных предприятие США, таких как Boeing, Airbus, General Atomics, Lockheed Martin, Raytheon, утверждает Associated Press.

По информации агентства, к атаке причастна группировка Fancy Bears. Как утверждает AP, целью злоумышленников были люди, разрабатывающие беспилотники, ракеты, а также истребители.

AP выяснило, что хакеры нападали с марта 2015 года по май 2016 года. При этом было взломано не менее 15 человек, которые являются экспертами по дронам. Меньше половины атакованных человек перешли по присланным хакерами фишинговым ссылкам.

Иностранное агентство отмечает, что масштаб атаки не совсем ясен. Известно лишь, что электронные ящики были плохо защищены, а также плохо работала система уведомления о взломах.

Ранее служба разведки и безопасности Нидерландов якобы взломала компьютерную сеть московского университета, находящегося рядом с Красной площадью, откуда работали хакеры, якобы связанные со Службой внешней разведки России.

Специалисты из Нидерландов сопоставили людей, которых камера зафиксировала в помещении, с каталогом уже раскрытых российских разведчиков, после чего нидерландские разведчики назвали их членами группировки Cozy Bear.

Напомним, группировка Cozy Bear, по информации спецслужб США, действовала с 2008 года с территории России и занималась кибершпионажем.