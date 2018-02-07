ЦИК зарегистрировал Титова, Явлинского и Бабурина кандидатами в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще троих кандидатов, претендующих на пост президента России на предстоящих выборах.

ЦИК зарегистрировал Григория Явлинского от непарламентской партии «Яблоко», Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова от «Партии Роста».

Накануне Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России. Он стал первым, кого ведомство зарегистрировало по итогам сбора подписей.

В сданных Путиным документах был рекордно низкий процент брака – 0,39%. У остальных кандидатов количество недействительных подписей также находилось в пределах допустимого законом порога в 5%.

Ранее ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ), которых выдвинули парламентские партии (а потому подписи они не собирали).

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.