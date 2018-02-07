СМИ сообщили об обысках почти во всех министерствах Дагестана

Силовики начали обыски и выемку документов в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, Управлении службы судебных приставов (ФССП), других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения, утверждает Интерфакс со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, выемкой документов занимались сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД.

В пресс-службе МВД России «Новой газете» сообщили, что данные мероприятия могут проводить сотрудники СК и ФСБ.

В Центре общественных связей ФСБ России на просьбу подтвердить информацию об обысках или выемки документов в министерствах Дагестана ответили, что «вся информация, если она есть выкладывается на сайте». Однако на сайте ФСБ информации нет. Пресс-секретарь СК также пока не ответил на звонок «Новой газеты».

Об обысках в ФССП со ссылкой на источник также сообщили РИА Новости. При этом «Новой газете» заявили, что в управлении судебных приставов «идет нормальный рабочий день».

У управления Следственного комитета по Дагестану также нет информации об обысках в УФССП, в региональном МВД также не смогли сказать проводят ли там обыски.

Более того, в пресс-службе регионального Минфина, сказали, что «ничего не было». «Это стандартная, ежегодная проверка. Это не только у нас, это во всех министерствах. Приезжали в январе, вот почти месяц как», — пояснила сотрудница пресс-службы. В региональном Минобразования заявили, что у них обыски никто не проводил.

Напомним, «Новая газета» сообщала, что в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

В понедельник 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку в полном составе.

Ранее ФСБ задержала врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Они обвиняются в хищении бюджетных денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК России).

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В рамках различных проверок также арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий мэра Махачкалы Мусу Мусаева и архитекторареспублики Магомедрасула Гитинова.