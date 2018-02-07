Сестра Ким Чен Ына приедет на церемонию открытия Олимпиады в Пхенчхане

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон в составе высокопоставленной делегации КНДР примет участие в церемонии открытия Олимпийских Игр 9 февраля в Пхенчхане. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын уведомил официальный Сеул о намерении направить на церемонию открытия Игр высокопоставленную делегацию, которую возглавит председатель парламента Северной Кореи Ким Ен Нам. В Сеуле приветствовали решение о включении в состав делегации Ким Е Чжон, которая сейчас исполняет обязанности первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи по пропаганде и агитации.

Как заявил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Ким Ый Гем, Южная Корея надеется, что визит делегации КНДР поможет снять напряженность в отношениях между странами.

Олимпийские Игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Сеул и Пхеньян договорились, что на церемонии открытия спортсмены из Северной и Южной Кореи пройдут под общим флагом. Также на Играх выступит объединенная женская сборная Северной и Южной Кореи по хоккею.