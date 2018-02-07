В Ингушетии приговорили к тюремному заключению готовивших теракты в России боевиков

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор девятерым участникам террористической банды, готовивших серию терактов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Ингушетия.

Главу террористов Лечи Гадамаури приговорили к 19 года колонии строго режима. По данным следствия, он руководил остальными бандитами, ставил задачи по обеспечению безопасности боевиков, приобретению и хранению оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств.

Остальных восьмерых участников приговорили к срокам от пяти до 14 лет лишения свободы.

По данным агентства, бандиты называли себя структурной частью террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).

Напомним, ФСБ обезвредило членов преступной группировки в 2016 году. Тогда, как сообщает пресс-служба ведомства, у них изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Кроме того, в ходе следствия у одного из фигурантов нашли годовой план проведения терактов и убийств сотрудников МВД Ингушетии.