На задержанных в Туве сирот составили протоколы о неповиновении полиции

В Туве на задержанных сирот, добивающихся выдачи жилья, составили протоколы за неповиновение законным распоряжениям полицейских, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на представительницу движения «Сироты Тувы. Право на жилье» Сайсуу Байкара.

По словам правозащитницы, были задержаны 15 человек, пятерых позднее отпустили. Вначале сироты находились в отделении полиции, под утро их увезли спецприемник.

Ранее общественный активист Виктория Карнава рассказала, что полицейские начали выталкивать сирот из помещения, объясняя это тем, что они не имеют права находиться в здании государственной власти.

Напомним, накануне в Кызыле полицейские задержали сирот, которые заночевали в здании Агентства по делам детей и семьи.

Они устроили акцию протеста, чтобы местные власти обратили внимание на их проблему. Сироты требуют предоставить им жилье, положенное по закону как воспитанникам детских домов, которое они не могут получить уже несколько лет.

Согласно российскому законодательству, государство должно предоставлять сиротам квартиры, после того как они покинут детские дома. В январе 2018 года в Туве в очереди на жилье стояли 4611 сирот, 1811 из которых сейчас больше 23 лет.