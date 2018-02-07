Правозащитники в Сыктывкаре оспорили снятие с проката «Смерти Сталина»

Городской суд Сыктывкара принял к рассмотрению иск об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Иск подали член правозащитной комиссии «Мемориала» Эрнест Мезак и фотограф Романа Галасун к Министерству культуры, об этом Мезак рассказал «Новой газете».

По его мнению, отзыв прокатного удостоверения нарушает российское и международное законодательство. Мезак сослался на статью 10 Европейской конвенции по правам человека, которая предполагает, что человек может получать в том числе и культурно-развлекательную информацию.

Истец подчеркнул, что запрет проката нарушает это право, как и еще несколько статей Конституции России, в частности, статью 13 о признании идеологического многообразия, статью 44, говорящую, что «каждый имеет право на участие в культурной жизни», а также статью 29, в которой говорится, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом».

Эти претензии зафиксированы в исковом заявлении правозащитников, которое имеется в распоряжении «Новой газеты».

«Простого подозрения о наличии информации, распространение которой запрещено, недостаточно для отзыва прокатного удостоверения. То, что Министерство культуры ждёт ответа Генеральной прокуратуры как раз и указывает на то, что это были всего лишь подозрения, исходящие от группы сталинистов и карьеристов», - сказал Мезак.

Также правозащитник добавил, что было несколько причин, почему они решили обращаться именно в Сыктывкарский суд. Истцы полагают, что разбирательство в нем пройдет быстрее, нежели в московских судах, также в Мезак указал на определенный символизм, так как Республика Коми – одна из вотчин ГУЛАГа.

Мезак также рассказал, что с ним уже связался юрист Минкульта. До ведомства еще не дошли процессуальные документы, и сотрудник Минкульта попросил правозащитника выслать исковое заявление.

Напомним, Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» 23 января. Основанием стал подпункт «д» пункта 20 правил, в котором сказано, что прокатное удостоверение может быть отозвано при выявлении «при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Мария Ефимова