В пятницу Басманный суд решит, может ли Али Феруз покинуть Россию

Несмотря на то, что Мосгорсуд на прошлой неделе предоставил возможность автору «Новой газеты» Али Ферузу покинуть Россию, он по-прежнему находится в ЦВСИГ– закрытом режимном учреждении для мигрантов, подлежащих депортации.

Судебные приставы так и не санкционировали его отъезд из страны. Причиной тому стало второе административное нарушение. Суд решил, что Феруз незаконно осуществлял трудовую деятельность на территории страны, оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил выдворить его в Узбекистан.

Исполнение данного решения было приостановлено в связи с позицией ЕСПЧ, ранее запретившего выдворение Феруза в страну, где его жизни может угрожать опасность.

Напомним, в 2008 году Али Феруз был вынужден покинуть родной Узбекистан, поскольку отказался сотрудничать со спецслужбами и опасался за свою жизнь. В России он потерял паспорт, что сделало невозможным получение им статуса беженца.

В августе Басманный суд принял решение о выдворении Али, однако исполнение решения было приостановлено Европейским судом. С тех пор Феруз находится в ЦВСИГ. При этом российский закон не запрещает Али добровольный отъезд в третью страну. На протяжении полугода защита Али пытается получить в российских судах соответствующее решение.

Вынесенное на прошлой неделе решение Мосгорсуда в понедельник было передано судебным приставам, однако они так и не возбудили исполнительное производство.

Как сказал адвокат Али Феруза Даниил Хаймович «Новой газете», оказалось, что приставы еще в середине декабря обратились в Басманный суд с просьбой разъяснить судебное решение о незаконной трудовой деятельности Феруза и внести ясность: разрешен ли ему добровольный отъезд в третью страну. Но Басманный суд почему-то откладывал это заседание.

Наконец оно состоится – в пятницу в 15.30 в Басманном суде. «Мы надеемся, это разъяснение снимет все вопросы приставов», - добавил Хаймович.