В пятницу Басманный суд решит, может ли Али Феруз покинуть Россию
Екатерина Фоминакорреспондент
Несмотря на то, что Мосгорсуд на прошлой неделе предоставил возможность автору «Новой газеты» Али Ферузу покинуть Россию, он по-прежнему находится в ЦВСИГ– закрытом режимном учреждении для мигрантов, подлежащих депортации.
Судебные приставы так и не санкционировали его отъезд из страны. Причиной тому стало второе административное нарушение. Суд решил, что Феруз незаконно осуществлял трудовую деятельность на территории страны, оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил выдворить его в Узбекистан.
Исполнение данного решения было приостановлено в связи с позицией ЕСПЧ, ранее запретившего выдворение Феруза в страну, где его жизни может угрожать опасность.
Напомним, в 2008 году Али Феруз был вынужден покинуть родной Узбекистан, поскольку отказался сотрудничать со спецслужбами и опасался за свою жизнь. В России он потерял паспорт, что сделало невозможным получение им статуса беженца.
В августе Басманный суд принял решение о выдворении Али, однако исполнение решения было приостановлено Европейским судом. С тех пор Феруз находится в ЦВСИГ. При этом российский закон не запрещает Али добровольный отъезд в третью страну. На протяжении полугода защита Али пытается получить в российских судах соответствующее решение.
Вынесенное на прошлой неделе решение Мосгорсуда в понедельник было передано судебным приставам, однако они так и не возбудили исполнительное производство.
Как сказал адвокат Али Феруза Даниил Хаймович «Новой газете», оказалось, что приставы еще в середине декабря обратились в Басманный суд с просьбой разъяснить судебное решение о незаконной трудовой деятельности Феруза и внести ясность: разрешен ли ему добровольный отъезд в третью страну. Но Басманный суд почему-то откладывал это заседание.
Наконец оно состоится – в пятницу в 15.30 в Басманном суде. «Мы надеемся, это разъяснение снимет все вопросы приставов», - добавил Хаймович.