Москалькова предложила обязать суды освобождать смертельно больных заключенных

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Государственную думу принять поправки, согласно которым суды будут обязаны освобождать смертельно больных заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова омбудсмена.

«Сегодня это не обязанность суда, а право. Проведенный нами мониторинг позволил установить, что более одной тысячи людей, которые получили отказ суда в освобождении, затем умерли за последние три года», — рассказала на заседании экспертного совета Москалькова.

Кроме того, она выразила сожаление о том, что российское законодательство не позволяет переводить заключенных в колонии ближе к дому.

По ее мнению, не всем из них удается из-за этого сохранить социальные связи, так как родственникам осужденных не хватает средств для поездок на свидание в дальние регионы.

Ранее в августе 2017 года Тимирязевский суд Москвы признал виновным в совершении вооруженного разбоя инвалида первой группы Антона Мамаева. По версии следствия, он силой захватил мотороллер у спецназовца. Тогда суд приговорил его к 4,5 года тюремного заключения.

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После общественного резонанса и вмешательства Москальковой, инвалида перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования и заменили наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей.

У Мамаева редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Его вес не достигает 20 килограммов, а сам он почти не может пошевелиться.