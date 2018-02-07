В Общественной палате потребуют пересмотреть дело о штрафе за публикацию фотографии с парада Победы 1945 года

Член Общественной палаты (ОП) Иосиф Дискин потребовал пересмотреть решение суда о штрафе Михаилу Листову за публикацию фотографии с парада Победы 1945 года, на которой советские солдаты держат опущенные немецкие знамена. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Судебные решения должны приниматься, конечно, на основании внутреннего убеждения судьи – так записано в законе – и на основании экспертизы. Потому что появление на фотографии фашистской символики – тогда мы, извините, запретим фильм «Щит и меч». А уж любимый фильм россиян «Семнадцать мгновений весны»?», — возмутился член ОП.

Он пояснил, что попросит коллег из области, чтобы они провели слушания и обратились в порядке 212 ФЗ «об Общественном контроле» в прокуратуру по данному делу.

Напомним, Листов был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и получил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Сам Листов указал, что в деле против него есть серьезные ошибки — так, в материалах указано, что изображение появилось на его странице 5 декабря 2017 года, хотя он опубликовал снимок накануне Дня Победы в 2016 году.

Он также заявил, что ненавидит нацизм в любом его проявлении, оба его деда погибли на войне. Он уверен, что административное дело против него связано с его оппозиционными взглядами.