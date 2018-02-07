Россиянин вошел в первый список Forbes разбогатевших на криптовалюте

Forbes впервые опубликовал список людей, разбогатевших на криптовалюте, в него вошел россиянин Виталий Бутерин, создатель блокчейн-платформы Ethereum.

Forbes оценил состояние Бутерина в 400-500 млн долларов. Сооснователь Ethereum Энтони Ди Иорио заработал на криптовалюте 750 млн — 1 млрд долларов.

Всего в список вошли 19 человек. Больше всех на криптовалюте заработал Крис Ларсен, основатель платформы Ripple. Его состояние оценивается в 7,5 — 8 млрд долларов. В списке оказался также основатель BitFury Валерий Вавилов с состоянием в 500-700 млн долларов.

Майнинг криптовалюты осуществляется на основе технологии блокчейн, основывающейся на распределенных реестрах, содержащих информацию. Эта технология используется не только при работе с криптовалютой, но и для хранения и передачи информации.

На основе блокчейна также Росреестр вместе с Внешэкономбанком и Агентством ипотечного кредитования (АИЖК) запустили блокчейн-проект для регистрации договоров долевого участия.

Первый договор с применением блокчейна был зарегистрирован 7 февраля, сообщила пресс-служба Росреестра. Пилотным регионом реализации проекта является Ленинградская область, в ней и был заключен первый договор.