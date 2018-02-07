СК обвинил главу Союза рабочих Севастополя в призывах к экстремизму из-за публикаций в соцсетях

Следственный комитет (СК) России по Республике Крым предъявил обвинения в публичных призывах к экстремизму главе Союза рабочих Севастополя и члену политической партии «РОТ Фронт» Валерию Большакову. Об этом сообщается на официальном сайте Международной правозащитной группы «Агора».

По словам адвоката Алексея Ладина, следствие установило, что в фотографиях и видео, опубликованных с 1 мая 2015 года по 14 августа 2017 года в соцсети «Вконтакте», содержатся «призывы к свержению путинского режима и к установлению диктатуры пролетариата».

Кроме того, по мнению СК, во время проведения одиночного пикета Большаковым в 2017 году также прозвучали призывы к разжиганию ненависти.

Экспертиза установила, что активист проводил его со «стойким неприязненным и нетерпимым отношением к представителям власти» и действовал «по мотиву политической и идеологической ненависти и вражды» по отношению к социальной группе терские казаки.

По словам Ладина, Большаков является политическим и общественным активистом в Крыму, и поэтому в отношении него «постоянно проводятся оперативно-разыскные мероприятия».

Ранее в ноябре 2017 года сотрудники правоохранительных органов возбудили против Большакова уголовное дело по подозрению в нетерпимости к терским казакам. Активисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Затем в Севастополе состоялся пикет против «полицейского беспредела», на котором активисты раскритиковали жесткие действия силовиков при задержании Большакова.