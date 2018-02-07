СМИ сообщили о запрете чиновникам в Дагестане выезжать за границу

Высокопоставленным чиновникам в Дагестане запретили выезжать за границу до окончания работ федеральной межведомственной комиссии по расследованию коррупции в регионе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Решение распространяется на «всех руководящих работников республиканского и городского уровней», передает агентство слова собеседника.

Однако в пресс-службе Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан сообщили «Новой газете», что о подобных запретах не слышали: «Ни устного, ни письменного [распоряжения — Прим. ред] мы не получали».

Ранее СМИ сообщили, что силовики начали обыски и выемку документов почти во всех министерствах Дагестана. По словам источника Интерфакса, проверкой документов занимались сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД.

Однако ни одно из ведомств, с которыми удалось связаться «Новой газете», данную информацию не подтвердило.

Напомним, «Новая газета» сообщала, что в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

В понедельник 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку в полном составе.

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Ранее ФСБ задержала врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Они обвиняются в хищении бюджетных денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК России).