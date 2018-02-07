Замминистра здравоохранения Татарстана нашли мертвой

Заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву, которую подозревают в хищении бюджетных средств, нашли мертвой, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации ТАСС, Шишмареву нашли мертвой дома.

«Да, это так. Замминистра скончалась», — подтвердил информацию источник Интерфакса.

Напомним, 3 февраля суд Казани отправил Елену Шишмареву под домашний арест. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Еще одно дело возбуждено по статье «хищение путем мошенничества» (часть 4 статьи 159 УК России). Шишмарева не признала свою вину.

По версии следствия, Шишмарева была в сговоре с индивидуальным предпринимателем Еленой Фахрутдиновой. Чиновница требовала от сотрудников медучреждений проходить курсы повышения квалификации в АНО «Прогресс» (Казань). Если они отказывались, она лишала медчучреждение финансирования — не подписывала необходимые документы.

В итоге за два года — с 2015 по 2017 год — компания заключила около 300 договоров на сумму 8 млн рублей, из них 5 млн рублей оказались на счетах ИП Фахрутдиновой.