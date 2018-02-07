В Красноярске самолет с пассажирами продержали с открытыми дверьми на морозе два часа. В тот же день на аэродром приземлялся Путин

Самолет авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Красноярска в Москву, простоял два часа с открытыми дверьми в минус 13-16, пассажиры это объясняют тем, что туда прилетел президент России Владимир Путин. Об этом один из очевидцев Григорий Скарченко написал в своем фейсбуке.

«Закрыли перрон для сотрудников аэропорта, и они не могут убрать трапы, чтобы закрыть двери в самолет, а отопление не работает», — объяснил Скарченко, почему двери оказались открытыми.

В разговоре с изданием «Радио.Свобода» пассажир рассказал, как в самолет вошел сотрудник аэропорта и опустил все иллюминаторы с левой стороны. «Просто молча зашел и закрыл. Но люди потом, конечно, их открыли – кто снимал, кто что-то еще делал», — добавил мужчина.

Однако признался, что сам лично не видел, как приземлился президент, при этом указал, что другие делали фотографии. Информация о задержках также подтверждается очевидцами в соцсетях.

Аэропорт возобновляет работу, но сначала надо совершить посадку всем скопившимся в небе бортам. Вот уж не повезло людям ждать в воздухе. — Мария Быстрова (@1408bike_m) February 7, 2018

Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова рассказала «Новой газете», что, действительно, в аэропорту Красноярска Емельяново произошла двухчасовая задержка рейса.

«Один рейс попал в особый режим, когда происходила посадка пассажиров, поэтому трапы нельзя было убрать. Один автобус с пассажирами, которых должны были доставить в самолет, пришлось развернуть обратно. Не смотря на то, что был подключен наземный источник питания, всем пришлось несладко», — сказала Селиванова.

Пресс-секретарь уточнила, что ей неизвестно, кто прилетал в этот момент в аэропорт. Селиванова добавила, что всем, кто пропустил стыковки, «Победа» компенсирует это.

В связи с инцидентом в красноярском аэропорту, когда сотню человек держали два часа на морозе, мне интересно, какую компенсацию, кроме двушечки, нам может предложить государство и этот персонаж лично. — Человек-Фёдор (@feodor_sinoptik) February 7, 2018

Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск с однодневным визитом. В планы главы государства входили осмотр многофункционального спортивного комплекса «Сопка», а также ледового спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск».