В псковском штабе Грудинина прошли обыски

В избирательном штабе кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина во Пскове 7 февраля прошли обыски, сообщили сотрудники штаба в группе «ВКонтакте».

В псковский обком КПРФ, где находится объединенный избирательный штаб КПРФ и Народно-патриотических сил России, пришли сотрудники полиции. Сотрудники штаба написали во «ВКонтакте», что полицейские заявили о поступившей жалобе на наличие в здании обкома ««запрещенного» информационного бюллетеня «Правда» с агитацией за П.Н. Грудинина».

«Обыск начался в 11:00, было 8 человек в форме полиции и в гражданском, возможно, ФСБ. Обыск длился около часа. Забрали резолюцию митинга, который прошел 3 февраля. На завтра пригласили в отделение», — рассказал «Новой газете» первый секретарь регионального обкома КПРФ Петр Алексеенко.

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На сайте КПРФ и в сообществе «ВКонтакте» также говорится, что полицейские изучили все газеты, находящиеся в здании и, помимо Алексеенко, допросили второго секретаря партии Виктора Дулю. По словам Алексеенко, информационный бюллетень «Правда» полицейские не нашли.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Павла Грудинина как кандидата в президенты от партии КПРФ 12 января 2018 года. Он был освобожден от сбора подписей, так как был выдвинут парламентской партией.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Мария Ефимова