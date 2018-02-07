Прокуратура Франции снова разрешила Сулейману Керимову съездить в Россию

Сенатору Сулейману Керимову, который находится во Франции под подпиской о невыезде, разрешили еще раз приехать в Россию, передает РБК со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.

По словам прокурора, поездка связана с «личными и семейными причинами», она продлится несколько дней.

Это уже будет вторая поездка Керимова в Россию после задержания в аэропорту Ниццы в конце ноября прошлого года. Ранее Керимова отпускали в январе. Он встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвинеко.

Керимова задержали во Франции 20 ноября прошлого года. Его обвиняют в укрытии от налогов в размере 400 млн евро. 6 декабря суд во Франции оставил российского сенатора на свободе под подпиской о невыезде, но увеличил сумму залога — с 5 до 40 млн долларов.