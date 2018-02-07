В МВД назвали причины передислокации сотрудников полиции в Дагестане

В МВД рассказали, что практика передислокации сотрудников полиции из других регионов «существует с 2012 года», сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

«Сотрудники ДПС УГИБДД МВД по Республике Дагестан были передислоцированы для работы в местах с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой, как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах», — объяснила она.

Сотрудники регионального МВД работают в штатном режиме, добавила Волк.

Ранее сообщалось, что в Дагестане посты ДПС заняли сотрудники Росгвардии из других регионов.

В среду, 7 февраля, СМИ сообщили, что сотрудники центральной Генпрокуратуры, ФСБ и Следственного комитета начали обыски и выемку документов почти во всех министерствах Дагестана. Речь идет о министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, Управлении службы судебных приставов (ФССП). Однако ни одно из ведомств, с которыми удалось связаться «Новой газете», данную информацию не подтвердило.

Ранее на два месяца арестовали врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Их обвиняют в хищении денежных средств.

Напомним, «Новая газета» сообщала, что в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

В понедельник 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку в полном составе.