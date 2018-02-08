«МК» узнал о первом в России освобождении пожизненно заключенного

Вологодский областной суд освободил из колонии «Полярная сова» заключенного Анвара Масалимова, приговоренного к пожизненному сроку за убийство, сообщает газета «Московский комсомолец».

Издание уточняет, что это первый в России случай освобождения осужденного на пожизненный срок. Масалимова отпустили из колонии «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного», — пишет «МК».

«Переквалифицируя действия Масалимова без смягчения наказания, суд исходил из того, что пожизненное лишение свободы было назначено не приговором, а в порядке помилования указом президента», — пояснила изданию представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская.

Тем не менее, в газете утверждают, что в справке, которая проходит по делу, написано об освобождении Масалимова как условно-досрочное.

По данным «МК», Масалимов после выхода на свободу находится в Москве. Бывший оперативный сотрудник колонии сообщил изданию о намерении Масалимова стать монахом, если освободится. В колонии есть справка о том, что он направился по адресу, где находится храм Святителя Дмитрия Ростовского.

Соцработник церкви рассказал «МК» о том, что Масалимов к ним приходил, но от предложения стать послушником отказался, заявив, что будет добиваться от государства жилья и компенсации за то, что «пересидел».

Напомним, следствие установило, что в Томской области августе 1991 года Масалимов, недавно вышедший из тюрьмы после срока за убийство, убил пенсионера, который пустил его к себе жить. Из документов следует, что Масалимов частично признал свою вину, дав показания о том, что ударил хозяина дома, который упал и разбил голову о косяк. Судмедэкспертиза также обнаружила признаки удушения.

Вина Масалимова была полностью доказана, и его «признали особо опасным рецидивистом и назначили смертную казнь», цитирует издание текст постановления суда.

В 1998 году президент Борис Ельцин заменил осужденному смертную казнь на пожизненный срок. По жалобе Масалимова, Вологодский областной суд исключил из приговора признание осужденного «опасным рецидивистом» и указание на отягчающее обстоятельство — совершении преступления в состоянии опьянения.