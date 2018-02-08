Основателя «Додо пиццы» допросили по делу о сбыте наркотиков

Основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова допросили в ОВД Южное Медведково, после жалобы о том, что он якобы наладил сбыт наркотиков через сеть своих пиццерий. Об этом сам Овчинников сообщил на своей странице в Facebook.

Предприниматель рассказал, что возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах» (часть 5 статьи 228.1 УК РФ) с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.

В суде следователь сообщила, что в Главное управление МВД России по Москве поступило заявление от некой Е.В. Прониной, в котором она обвинила Овчинникова и его франчайзинг-партнера в распространении наркотических средств, поступающих из Латинской Америки.

Следствие начало проверку и в декабре прошлого года обнаружило «закладку» наркотиков в пиццерии в Медведково.

«Мне было известно, что в конце прошлого года в одной из московских пиццерий в туалете нашли «закладку» каких-то запрещенных препаратов. «Закладку» обнаружили сотрудники пиццерии, а владелец пиццерии вызвал полицию. Юридически я не имел отношения к этой пиццерии, так как она принадлежала и управлялась нашим партнером-франчайзи», — рассказал Овчинников.

По его словам, с Прониной никто из следователей не общался, ее личность не устанавливали. Предприниматель намерен написать заявление о клевете.

О вызове на допрос в ОВД Южное Медведково Овчинников сообщил 30 января. Человек, представившийся во время звонка следователем, просил предпринимателя срочно явиться в полицию и разговаривал в агрессивной форме.

Ранее 14 января полиция начала проверку в ресторане «Мясо & Рыба» в ТЦ «Кунцево плаза» после сообщения о том, что полицейские якобы вымогали у заведения скидочные карты в обмен на задержанных сотрудников, которых увезли по подозрению в нарушении миграционного законодательства.