Россия проиграла команде США в первом матче Игр в Пхенчхане

В южнокорейском Пхенчхане начались соревнования зимней Олимпиады. В первой дисциплине, игре в керлинг, российские спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили американской команде со счетом 9:3, сообщает Спорт Экспресс.

В следующем матче россияне встретятся с командой Норвегии. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Церемония открытия Игр-2018 состоится в Пхенчхане 9 февраля в 20:00 по Москве. В открытии зимней Олимпиады примут участие 70–75 российских спортсменов.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) опровергли намерение России бойкотировать церемонию. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал эту информацию «откровенной ложью».

Напомним, в декабре Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом и со значками OAR — «Олимпийский атлет из России». Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.