МИД: американские СМИ хотят обвинить Россию в хакерских атаках во время Олимпиады

В Министерстве иностранных дел России заявили, что западные СМИ готовят вброс «псевдорасследований» о хакерских атаках, связанных с проведением Игр в Пхенчхане, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Складывается впечатление, что за это время у ряда государств уже вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России», — отметили в МИДе.

По словам ведомства, антироссийскую кампанию ведут как «ангажированные СМИ» (The Washington Post, Buzzfeed), так и «давно имеющие связи с ЦРУ и АНБ IT-компании» (Trend Micro, Eset, являющиеся разработчиками антивирусного программного обеспечения).

МИД предполагает, что готовится «очередная провокация». В ведомстве утверждают, что все обвинения в адрес России в подрыве международной безопасности «выглядят абсурдно».

Накануне агентство Associated Press сообщило о том, что «российские» хакеры взломали электронные адреса сотрудников военно-промышленных предприятий США Boeing и Airbus. По их мнению, к атаке причастна группировка Fancy Bears, которую подозревают в шпионаже с территории России.

Ранее власти Испании рассказали о вмешательстве российских хакеров в каталонский кризис. Как отметили в военном ведомстве страны, многие сообщения, которые были замечены через социальные сети, поступали с территории России.

Летом Reuters также сообщило, что российские спецслужбы создали около 20 фальшивых аккаунтов в фейсбуке, чтобы получить личные данные соратников президента Франции Эммануэля Макрона. В частности, сотрудники Trend Micro утверждали, что хакеры из России атаковали компьютеры предвыборного штаба Макрона во время выборов во Франции в 2017 году.

Кроме того, в США ФБР и Конгресс проводят расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. США подозревают российские спецслужбы в организации хакерских атак на серверы Демократической партии. В связи с этим в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам США посредством санкций».

В южнокорейском Пхенчхане сегодня начались соревнования зимней Олимпиады, в которой примут участие 70–75 российских спортсменов. Такое небольшое число спортсменов на Олимпиаде связано с тем, что в декабре Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом и со значками OAR — «Олимпийский атлет из России».