Минюст США обвинил россиянина в участии в хакерской организации, похитившей 530 млн долларов

Министерство юстиции США обвинило 36 человек в участии в международной преступной организации Infraud, обвиняемой в хищении 530 млн долларов путем кибермахинаций, сообщается на сайте ведомства.

Среди обвиняемых указан гражданин России Андрей Новак, известный под псевдонимами Unicc, Faaxxx и Faxtrod. В сообщении также сказано, что 13 участников уже арестованы. По данным Минюста США, жертвами организации стали миллионы граждан как США, так и других стран.

Участники группировки скупали и перепродавали личные данные банковских карт пользователей, а также другую информацию из банков и финансовых организаций. Ведомство сообщает, что они распространяли вредоносные программы.

Кроме того, члены группировки, по версии обвинения, помогали избежать идентификации при совершении незаконных сделок и занимались контрабандой.

Минюст утверждает, что Infraud была создана в октябре 2010 года гражданином Украины Святославом Бондаренко. К марту 2017 года в организации числилось около 10900 участников.

Ранее 2 февраля испанские власти передали США россиянина Петра Левашова, также обвиняемого в киберпреступлениях, связанных с вмешательством в выборы в США в 2016 году.

Кроме того, МИД России предупредил о задержаниях и арестах россиян американскими правоохранительными органами по запросу Вашингтона. По данным ведомства, в 2017 году по требованию американских спецслужб в третьих странах было арестовано более десяти российских граждан, в частности Станислав Лисов, Юрий Мартышев, Александр Винник, которые обвиняются в кибермошенничествах.