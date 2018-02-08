Герой публикаций «Новой газеты» беженец Баходир Каримов покинул Россию

Политический беженец из Узбекистана, герой публикаций «Новой газеты» Баходир Каримов 7 февраля смог вылететь из России в одну из европейских стран.

«Мы в Европе!!! Ура!!! Нам наконец-то удалось вырваться из рук узбекского тоталитарного режима. Мы спасены!!!» — написала в фейсбуке жена Баходира, гражданка России Татьяна Каримова.

«Мы смогли уехать благодаря усилиям правозащитницы Светланы Ганнушкиной, которая четыре года помогала нам бороться за наши права. До самолета нас сопровождали сотрудники Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН», — рассказала Татьяна «Новой газете».

Баходир Каримов бежал из Узбекистана в 2005 году. В 1999 году его братьев арестовали за критику властей. Семья попала в список «неблагонадежных». Тогда же впервые задержали самого Баходира. Ему было 15 лет. «В отделении били почти двое суток, требовали, чтобы дал показания против братьев, но в итоге отпустили», — рассказывал Баходир «Новой газете».

В 2000 году Каримова задержали во второй раз. Полиция разыскивала мужчину «на красном велосипеде», который расклеивал якобы антиправительственные листовки. Красный велосипед был и у Баходира. По словам Каримова, сотрудники узбекской спецслужбы пытали его несколько суток, в том числе подвешивали голым на крюк под потолком.

В России Баходир женился. В 2014 году его арестовали по запросу об экстрадиции. Узбекские правоохранители обвиняли его в «покушении на конституционный строй». Каримов провел в СИЗО семь месяцев, но Россия его не выдала. После этого мужчина подал на убежище.

Убежище Баходиру не дали, разрешение на временное проживание тоже. Супругов трижды пытались похитить неизвестные. Каримовы предполагают, что это были сотрудники Службы безопасности Узбекистана. Во время последней попытки похищения Татьяна была на шестом месяцев беременности и потеряла ребенка. Несколько дней женщина находилась в коме. Лекарства, которые выписывали врачи, сейчас под санкциями. Лечиться в России, по словам Татьяны, не было возможности.

После введения в Узбекистане документов нового образца узбекский паспорт Баходира оказался «ограниченно действителен». Пересечь российскую границу он мог только в направлении Узбекистана. Получить в посольстве новый паспорт не было возможности: для этого Баходиру пришлось бы предъявить «адресный лист убытия» — свидетельство, что перед тем как покинуть республику, он поставил в известность власти Узбекистана.

29 июня 2017 года Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН официально признало Баходира Каримова беженцем. Супруги получили «лессе-пассе» от одной из европейских стран. Этот документ временно заменяет национальный паспорт при пересечении государственной границы.

Летом 2017 года Каримовы попыталась покинуть Россию, но в аэропорту у Баходира потребовали специальный стикер: по законам Узбекистана, гражданин этой страны может покинуть пределы СНГ только при наличии в паспорте «разрешения на выезд». Таково условие договора с Узбекистаном, по которому Россия обязуется не выпускать граждан среднеазиатской республики без стикера, если те попытаются использовать нашу страну в качестве перевалочного пункта.

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Каримовы обратились в МИД. Министерство должно было ответить в течение месяца, но молчало полгода. Все это время Каримовы жили на съемных квартирах, боясь показаться на улице.

Альфия Ляпина