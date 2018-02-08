Полиция опровергла случаи нападений на снегоуборщиков в Москве

Московская полиция опровергла информацию о том, что получала заявления о случаях стрельбы из травматического оружия в работников коммунальных служб, убирающих снег. Об этом РБК рассказали источники в правоохранительных органах.

«За этот период в столице было зафиксировано три случая применения травматического оружия, но все они имели отношение к бытовым ссорам, не связанным с коммунальщиками», — сообщили изданию в полиции.

Ранее 6 февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что москвичи кидают в дворников яйца и стреляют из травматических пистолетов по снегоуборочной технике, которая появляется ночью.

«У нас таких примеров достаточно много», — отметил в эфире радиостанции Вести ФМ Бирюков.

Напомним, за прошедшие выходные в Москве выпало 122% от месячной нормы осадков или 44 мм осадков в водном эквиваленте, тогда как норма за весь февраль составляет 36 мм.

Маркетологи отметили, что спрос на лопаты в России из-за обильного снегопада вырос в 11 раз по сравнению с предыдущей неделей, а спрос на снегоуборщиков в восемь раз.