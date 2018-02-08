ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ксению Собчак кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», трансляция велась на сайте ЦИК.

ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак и выдал ее представителю удостоверение кандидата pic.twitter.com/jpPeowdHNf — ИА Закон (@zakon_agency) February 8, 2018

ЦИК также сегодня зарегистрировал кандидатом в президенты от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Ранее кандидатами в президенты были зарегистрированы Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Борис Титов, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, а также Владимир Путин. В избирательном бюллетене будет восемь кандидатов.

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В конце января Собчак передала в ЦИК 105 тысяч подписей избирателей, которые нужны для ее регистрации на выборах. По информации агентства, сотрудники штаба привезли в ЦИК 24 коробки с подписями, которые собирались во всех регионах кроме Крыма и Севастополя. По подсчетам ЦИК, количество бракованных подписей составило всего 1,33%.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.