Новая газета

ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты России

Политика

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ксению Собчак кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», трансляция велась на сайте ЦИК.

ЦИК также сегодня зарегистрировал кандидатом в президенты от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Ранее кандидатами в президенты были зарегистрированы Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Борис Титов, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, а также Владимир Путин. В избирательном бюллетене будет восемь кандидатов.

В конце января Собчак передала в ЦИК 105 тысяч подписей избирателей, которые нужны для ее регистрации на выборах. По информации агентства, сотрудники штаба привезли в ЦИК 24 коробки с подписями, которые собирались во всех регионах кроме Крыма и Севастополя. По подсчетам ЦИК, количество бракованных подписей составило всего 1,33%.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Теги:
ak, цик, собчак, выборы
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