ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления автомобилем

Инспекторам Дорожно-патрульной службы (ДПС) запретили отстранять судей от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения. Новые правила прописаны в приказе МВД № 948, вступившим в силу, пишет «Коммерсантъ».

Если раньше к судьям было отношение, как к рядовым водителям, то теперь инспектор ДПС может лишь составить рапорт с изложением сути нарушения и передаеть его своему руководителю, а тот, в свою очередь, должен передать документ в надзорное ведомство.

Кроме того, теперь водитель, отказавшийся предоставить автомобиль сотрудникам полиции, ФСБ, ФСО или врачам (если им нужно преследовать преступника или доставить гражданина в больницу), не должен привлекаться к ответственности по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которая предполагает наказание в виде административного ареста. Генпрокуратура указала, что для таких случаев в КоАП есть отдельная статья 12.25, предусматривающая штраф до 500 рублей.

В настоящее время действует введенный ранее аналогичный запрет в отношении сотрудников прокуратуры, напоминает газета. Их нельзя отстранять от управления автомобилем и направлять на освидетельствование. Необходимость этого в Генпрокуратуре объясняли тем, что на их сотрудников могут оказать давление, необоснованно привлекая к ответственности. При этом в прокуратуре отмечали, что механизм привлечения прокуроров к ответственности (через рапорты инспекторов) работает эффективно.

Напомним, в отношении зарегистрированных кандидатов в президенты России, депутатов и кандидатов в депутаты Госдумы, членов избиркомов и ряда других лиц постановления об административных нарушениях выносятся на общем основании. Ранее в этом перечне были и судьи.