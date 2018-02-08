В Москве арестовали миллиардера из Украины

Басманный суд Москвы 5 февраля арестовал гендиректора «Индустриального союза Донбасса» (это одна из крупнейших металлургических компаний Украины), миллиардера Олега Мкртчана, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Суд арестовал Мкртчана на два месяца, до 5 апреля. В среду, 7 февраля, суд зарегистрировал апелляционную жалобу адвокатов на арест бизнесмена, дата ее рассмотрения еще не назначена.

Бизнесмена обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), добавили в пресс-службе.

Мкртчану предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками, рассказал накануне «Украинской правде» депутат Верховной Рады, экс-губернатор Донецкой области и исполнительный директор «Индустриального союза Донбасса» Сергей Тарута (согласно рейтингу украинского Forbes, его состояние оценивается в $126 млн).

По его словам, речь может идти о кредитах Внешэкономбанка, которые шли как на развитие «Индустриального союза Донбасса», так и на деятельность других предприятий, которыми бизнесмен владеет в России. Тарута добавил, что сам он с 2010 года не участвовал в оперативном управлении деятельностью компании, в 2014 году российские суды арестовали его активы, эти решения он оспаривает в международных инстанциях.

Компания «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году. Контрольный пакет акций принадлежит пулу российских инвесторов, владельцами еще 49,9% акций являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Олег Мкртчан занимал 14-е место рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году по версии журнала «Фокус». Его состояние оценивается в $1,25 млрд. Мкртчан был одним из сооснователей донецкого футбольного клуба «Металлург», а также владел футбольным клубом «Кубань». Имеет медаль «Защитник Отчизны» за вклад в развитие угольной промышленности Донбасса и знак отличия «Шахтерская слава» II и III степеней.