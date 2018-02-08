В Госдуме предложили выплатить компенсации отстраненным от Олимпиады спортсменам

В Госдуме подготовили законопроект о компенсациям спортсменам, которых «необоснованно отстранили» от Олимпийских или Паралимпийских игр. Документ, сообщает ТАСС, разработал председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По данным агентства, документ будет внесен в Госдуму в четверг, пока в базе данных законопроектов его нет.

Свищев предлагает выплатить недопущенным до Олимпиады в Южной Корее спортсменам «единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка». речь идет о тех спортсменах, которых не обвиняли в употреблении допинга.

Целью законопроекта является «поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских Играх».

Напомним, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде по приглашению МОК. Приглашения не получили многие ведущие российские спортсмены, в том числе те, кто не был замечен в употреблении допинга. МОК не допустил на Олимпиаду и тех спортсменов, с которых CAS в начале февраля снял пожизненную дисквалификацию и вернул им медали предыдущих Игр.

Кроме того, ТАСС сообщает, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляции шести российских спортсменов, которые пытались обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их недопуске к Олимпиаде. В пресс-службе суда сообщили, что это Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев. Напомним, 6 февраля 32 российских спортсмена, недопущенныех до Игр, подали апелляции в CAS, требуя, чтобы МОК отменил свое решение.

МОК не разрешил российской сборной участвовать в Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет с 9 по 25 февраля, из-за подозрений в существовании в России масштабной допинговой программы. Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде лишь под нейтральным флагом.