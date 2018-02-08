«Яндекс» впервые покажет трансляцию Олимпийских игр

Компания «Яндекс» будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Пользователи смогут смотреть трансляции с компьютеров и мобильных устройств, как в прямом эфире, так и в записи, сообщает РБК.

Трансляции Игр стартуют в четверг, 8 февраля, за день до официального открытия. Помимо прямых трансляций и записи соревнований, пользователям будут также доступны интервью спортсменов, записи церемоний открытия и закрытия Игр.

«Яндекс» договорился с компанией «Телеспорт», которая владеет правами трансляцию Игр в России. Сообщается, что предоставит «Яндексу» своих комментаторов.

О трансляции Игр с «Телеспортом» ранее договорилась Mail.ru Group. Следить за Олимпийскими Играми смогут посетители раздела «Спорт» на портале Mail.ru, а также пользователи соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Наблюдать за соревнованиями можно будет и в эфире телеканалов «Россия 1», «Первый канал» и «Матч ТВ», которые купили у «Телеспорта» права на трансляцию. По данным РБК, у «Первого канала» и «Матч ТВ» есть и права на показ Олимпиады в интернете.

Напомним, церемония открытия Олимпийских Игр в Пхенчхане состоится 9 февраля. В ней примут участие до 75 российских спортсменов, которые будут выступать на Играх под нейтральным флагом.

Мария Ефимова