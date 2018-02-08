В Ростове-на-Дону журналиста оштрафовали на 250 тысяч за присутствие на собрании по выдвижению Навального в президенты

Пролетарский районный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал журналиста газеты «Левиафан» (которая принадлежит Фонду Борьбы с Коррупцией Алексея Навального) Тимофея Мартыненко на 250 тысяч рублей за участие в «несанкционированном массовом мероприятии».

«Несанкционированным мероприятием» суд назвал собрание инициативной группы 24 декабря по выдвижению Алексея Навального в президенты.

«Выписали протоколы и штрафы не только мне, а еще многим сотрудникам штаба и нескольким волонтерам», - рассказал «Новой газете» Мартыненко, — «У меня самый большой штраф по статье 20.2 часть 8 за повторное нарушение — участие в несогласованной акции. Следующий за мной по величине штраф сотруднику штаба — 75 тысяч. Но собрание инициативной группы по закону не требует согласования с администрацией, там присутствовали даже представители региональной избирательной комиссии».

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Мартыненко также отметил, что на мероприятии у него с собой было редакционное задание от газеты, которое позволяло бы ему там работать, даже если бы это было «несогласованным мероприятием»:

«Очень странно, потому что в протоколе об административном правонарушении у меня написано, что я — журналист издания «Левиафан». Но суд считает меня рядовым гражданином, а собрание инициативной группы — несогласованным мероприятием».

2 февраля Мартыненко подал жалобы на действия сотрудников полиции и ЦПЭ в Следственный комитет и потребовал проверить, есть ли в действиях полиции и суда состав ст.144 УК (воспрепятствование законной деятельности журналиста). Он также подал жалобу в прокуратуру Ростовской области: попросил отменить решение суда и провести прокурорскую проверку.