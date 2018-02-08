50 человек в Вязьме устроили сход на проходной завода минеральной ваты, потребовав остановить ядовитые выбросы. К ним вышло руководство

Фото: Сергей Маркелов, для «Новой газеты»

7 февраля в Вязьме (Смоленская область) около 50 человек пришли на проходную завода по производству минеральной ваты и развернули плакат с надписью: «Имеем право на чистый воздух». Люди потребовали остановить выброс ядовитых веществ, отравляющих воздух в городе.

В день митинга из невысокой трубы в сторону микрорайона Московская потянулся белый густой дым. Минут через 20, действительно, в воздухе появился специфический запах. Жители нескольких микрорайонов — Московской, Новой Бозни и Вязьма-Брянской, — уверяют, что завод работает по ночам, а к утру на окнах домов время от времени оседает пыль. Некоторые отмечают, что появляется першение и неприятный привкус во рту: «На новогодние праздники труба не дымила — мы спали нормально. А когда труба дымит — на ночь приходится минералку ставить. Пока не смочишь горло, невозможно спать. И труба 20 метров в высоту всего, она же стелет и нас накрывает этим дымом. Для такого выброса надо метров 60», —рассуждает Елена, местная жительница.

Вязьма — небольшой старинный город в Смоленской области, расположенный в 230 километрах от Москвы. В городе есть несколько крупных промышленных предприятий: машиностроительный завод, завод по производству технографита, щебеночный завод и другие.

Завод ООО «ЗСК» производит базальтовый утеплитель, который обычно называют «минватой». На его территории лежат большие блоки с надписью: «HOTROCK». Производство ведется в серых ангарах, оставшихся от бывшего завода железо-бетонных изделий.

Работницы соседнего предприятия показывают большую гору, припорошенную снегом — это отходы завода строительных конструкций. Отходов накопилось с небольшой дом, гора уже вываливается за забор. Весной, говорят женщины, здесь слякоть, мусор попадает в соседние водоемы, да еще этот запах: «Мы задыхаемся от них, мы не можем в офисе открыть окна, мы не можем дышать. Что там находится в этом воздухе? Фенол или еще что? У нас постоянно першение, откашливание и специфический запах», — рассказала Юлия Казакова.

Директор ООО «ЗСК» Раис Гайнетдинов вышел к людям и заверил, что завод воздух не загрязняет. Выбросы вредных веществ из трубы соответствуют всем нормам СанПин: «Есть утвержденный и разработанный департаментом экологии Смоленской области проект ПДВ, который разрешает нам выкидывать определенное количество химических элементов в атмосферу. Согласно замерам», — объяснил Гайнетдинов.

Начальник территориального отдела управления «Роспотребнадзора» Александр Зыков показал результаты замеров, которые он делал в 2017 году, а также результаты замеров предыдущих лет. Превышений по выбросам фенола, гидроксибензола и формальдегида зарегистрировано не было. Только в центре города, уверяет он, есть небольшие превышения содержания двуокиси серы, но это только в часы пик из-за автомобилей.

Люди результатам анализов воздуха не верят — уверены, что с экологией в Вязьме все плохо. Местные активисты пару лет назад даже создали объединение «Река на века», чтобы защитить главную вяземскую речку от загрязнений.

Одна из организаторов митинга, Татьяна Сасковец рассказывает, что в декабре 2017 года от рака умер ее отец, онкологические заболевания есть у других ее родственников. Девушка переживает за будущее своего двухлетнего ребенка, поэтому требует чистого воздуха: «Я уже думала уезжать из этого города, но кто купит жилье здесь, когда нечем дышать. Это какое-то обречение людей на гибель», — рассказала Татьяна.

Сергей Маркелов, специально для «Новой», Вязьма