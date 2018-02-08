Заключенных ДНР вывезли на Украину по их просьбе

Заключенные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) попросили, чтобы их отправили на подконтрольную украинской власти территорию для отбывания наказания. Их запрос был удовлетворен, сообщает офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

«7 февраля 2018 года было перемещено 20 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой „ДНР“ и выразили желание быть перемещенными для последующего отбывания наказания на подконтрольную Правительства Украины территорию», — говорится в сообщении.

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Перемещение осуществлялось при участии члена комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, депутата Ирины Сусловой и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Всего по инициативе уполномоченного Верховной Рады по правам человека удалось переместить 186 человек, которые отбывали наказание на территории ДНР.

В середине марта прошлого года на территорию Украины переместили 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму. Это произошло благодаря совместным усилиям уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.