Путин поручил организовать масштабные исследования генома в России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости масштабной программы в области следований генома, сообщает ТАСС. Такие заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию 8 февраля.

«Отечественные ученые сделали значительный шаг вперед в относительно новых междисциплинарных областях, таких как наука о жизни, где исследования ведутся на стыке биологии, химии, генетики, медицины, биоинформатики, физики», — сказал глава государства.

По словам президента, масштабные исследования позволяют организовать «накопленный интеллектуальный и научный потенциал». Путин считает, что на базе технологий могут быть созданы методы лечения тяжелых заболеваний, новые лекарства, и энергетика, основанная на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам.

Заседание Совета по науке и образованию проходит в Новосибирске под председательством Путина. На нем обсуждаются перспективы развития отрасли и его основные задачи.

Напомним, ранее на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Путин заявил, что биологический материал россиян иностранцы уже давно собирают по всей стране.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацию о сборе биоматериала россиян Путин получил от спецслужб. По словам Пескова, спецслужбы уже фиксировали конкретные случаи.

В Пентагоне на заявление Путина ответили, что США непреднамеренно собирали биоматериал россиян. Он нужен был 59-й медицинской авиагруппе для изучения опорно-двигательного аппарата.

Мария Ефимова