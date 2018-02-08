Жена Виктора Бута: квартира, где нашли казино, оформлена на мужа, но распоряжается ею его брат

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, не пользуется квартирой, в которой правоохранители обнаружили подпольное казино, заявила «Новой газете» его супруга Алла Бут.

«Квартира, действительно, оформлена на Виктора [Бута]. Мы ее купили в середине 90-х годов. В конце 90-х он передал квартиру своему брату Сергею для проживания. С той поры она находится во владении брата, но официально оформлена на Виктора. Мы не успели переоформить документы до его ареста. Поэтому, что происходит с квартирой, мне неизвестно», — рассказала она.

Алла Бут добавила, что общалась с Сергеем Бутом, и что он «сам ничего не знает» про казино. «Сейчас он в командировке и вряд ли занимается каким-то казино. Скорее всего, это делают те люди, которым он сдает квартиру», — предположила она.

Собеседница добавила, что есть документы, подтверждающие, что квартира сдается. «Там есть имя человека, который ее сдает. Почему правоохранители не позвонили ему и не поставили в известность? Я так понимаю, что там ничего не нашли. Подтверждения тому, что там казино, нет», — отметила она.

О том, что в четырехкомнатной квартире Виктора Бута в районе метро Маяковская в Москве нашли подпольное казино, cообщили телеграм-канал Mash и телеканал РЕН ТВ, а также «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным СМИ, организатор казино задержан и уже дает признательные показания. «Его связь с Бутом будет устанавливаться», — сообщил источник «Ленты.ру». По данным РЕН ТВ, всего во время операции были задержаны восемь человек, изъяты игорный стол, фишки, карты и песочные часы. Mash сообщает, что во время спецоперации в квартире находились 12 человек.

Напомним, Виктора Бута обвинили в продаже оружия информаторам американского правительства, которые выдавали себя за представителей «Революционной армии Колумбии», признанной в США террористической организацией. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам заключения, он отбывает наказание в тюрьме в штате Иллинойс.