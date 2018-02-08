ЕСПЧ обязал Россию выплатить две тысячи евро по делу «крымского террориста» Афанасьева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Россию на две тысячи евро по делу Геннадия Афанасьева, сообщил «Новой газете» адвокат Афанасьева Эрнест Мезак.

По его словам, Афанасьев находился «в условиях гнетущей тесноты» во время поездок из Воронежа в Ярославль, из Ярославля в Ухту и из Ухты в Сыктывкар. В сентябре—октябре 2015 года он содержался в больших камерах тюремных железнодорожных вагонов, проектная площадь которых составляет от 3,1 до 3,4 кв.м.

Мезак также сообщил, что и во время других перевозок были многочисленные нарушения. Он также указал на ряд других неудобств, например, «крайне неудовлетворительное освещение; отсутствие индивидуальных мест для сна и невыдача каких-либо постельных принадлежностей».

Жалобы по поводу содержания Афанасьева были поданы в ЕСПЧ 25 марта и 25 мая 2016 года. В ответ Россия признала нарушения, однако подала одностороннюю декларацию, согласившись выплатить тысячу евро, вместо пяти тысяч, запрошенных Афанасьевым.

«Я, мягко говоря, очень разочарован. Очевидно, что выбранная ЕСПЧ „стратегия“ преодоления системной проблемы, частным случаем которой является описанное дело Геннадия, обрекает и дальше многие и многие десятки тысяч российских заключенных на перевозки в бесчеловечных условиях», — написал Мезак в фейсбуке.

Напомним, Афанасьев был задержан в мае 2014 года. Вместе с ним были задержаны Олег Сенцов, Александр Кольченко и Алексей Чирний. По версии следствия, они были причастны к поджогу здания «Русской общины Крыма» и местного отделения «Единой России».

Афанасьев был признан виновным и приговорен к семи годам строгого режима, однако в июне 2016 года помилован президентом России Владимиром Путиным вместе с соотечественником Юрием Солошенко. Их обменяли на одесских журналистов Виталия Диденко и Елену Глищинскую, которых обвинеяли в сепаратизме. Следующий после этого обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся в конце декабря 2017 года.

Мария Ефимова