СК обвинил бывшего полпреда Кадырова на Украине в похищении и вымогательстве

Следственный комитет предъявил новые обвинения бывшему полпреду главы Чечни на Украине Рамзану Цицулаеву. На этот раз — по статьям «похищение человека» и «вымогательство» Уголовного кодекса, сообщает «Коммерсант». Ранее ему предъявили обвинения в насилии над полицейскими и мошенничестве в особо крупном размере.

О новых обвинениях, пишет газета, стало известно во время заседания в Пресненском суде Москвы, который продлил срок ареста Цицулаева до 7 апреля.

Суд по делу Цицулаева состоялся по поводу инцидента 2014 года, из-за которого ему были предъявлены обвинения в насилии над полицейскими и мошенничестве.

Тогда полицейские должны были проследить, как Цицулаев в московском ресторане «Золотое кольцо» получает деньги от жены основателя платежной системы Delta Key Андрея Новикова за содействие в освобождении предпринимателя. Они не стали дожидаться спецназовцев и попытались самостоятельно задержать Цицулаева, однако его охрана побила их. Сам Цицулаев сбежал и был задержан лишь спустя три года, в 2017 году. В Россию его отправили сотрудники Службы безопасности Украины.

Расследуя это дело, следствие выяснило, что Цицулаев организовал в интересах Новикова похищение финансиста Али Закриева, который якобы был причастен к хищениям 110 млн рублей у клиентов финансово-расчетного центра Delta Key в Астрахани. Эти действия следствие теперь и вменило Цицулаеву как организацию похищения человека и вымогательства.

Адвокат Цицулаева заявил, что его клиент не мог быть организатором преступления, поскольку в момент похищения и вымогательства находился на Украине, что «не отрицают даже следователи». По словам защитника, к похищению был причастен некий криминальный авторитет, а также племянники Рамзана Цицулаева, которые воспользовались его машиной.

Рамзан Цицулаев был представителем главы Чечни на Украине с 2011 года. В 2014 году он принимал участие в освобождении журналистов LifeNews и двух сотрудников военной разведки, задержанных украинской Национальной гвардией.