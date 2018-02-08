В Воронеже простились с погибшим в Сирии летчиком

В Воронеже простились с летчиком Романом Филиповым, который героически погиб в Сирии 3 февраля.

По словам местных жителей, на церемонию прощания с Романом Филиповым пришли около 3 тыс. человек.

В администрации Воронежской области «Новой газете» сообщили, что семье погибшего летчика будет выделен 1 млн рублей. На сайте администрации указано, что деньги будут выделены из резервного фонда регионального правительства.

Кроме того, в администрации сообщили, что принято «принципиальное решение» о том, что школу №85, где учился Филипов, назовут его именем, осталось решить формальные вопросы.

Майор Роман Филипов погиб во время облета территории в провинции Идлиб. В двигатель его самолета попала ракета. Пилот успел доложить об этом командованию и катапультироваться. На земле ему удалось найти укрытие. Несмотря на тяжелое ранение, Филипов продолжил бой. Сначала он отстреливался из пистолета, а когда его окружили, подорвал себя гранатой.

Роман Филипов родился в Воронеже, учился в городской школе №85, а затем — в Краснодарском высшем военном авиационном училище. В последнее время летчик жил в Приморье. Пилот посмертно присвоили к званию Героя России.