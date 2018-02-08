Бастрыкин приехал в Дагестан в связи с расследованием резонансных дел

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 8 февраля приехал в Махачкалу с рабочим визитом для контроля над «резонансными» делами, сообщили источники РБК в СК и правительстве.

По информации издания, Бастрыкин прибыл в Махачкалу из-за уголовных дел, «которые были возбуждены в следственном управлении СКР по Республике Дагестан». Источник, близкий к правительству Дагестана подтвердил, что «Бастрыкин прилетел в связи с арестами в республике».

Источник РБК в полиции также указал на то, что руководитель СК не обязан присутствовать в регионе, даже когда привлекают к уголовной ответственности руководителя регионального управления.

В рамках визита Бастрыкин встретился с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. В самом ведомстве подтвердили эту информацию.

Бастрыкин сказал, что сотрудники управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и управления по Дагестану работают над обеспечением безопасности граждан в Дагестане и экономической безопасности, и эта работа будет продолжена. «Главная задача — совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан», — добавил Бастрыкин.

Напомним, с конца января в Дагестане проводятся масштабные проверки «для проверки состояния законности в республике». После нее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев, временно исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов и ещё ряд высокопоставленных чиновников, а также архитектор Магомедрасул Гитинов. Васильев 5 февраля отправил правительство Дагестана в отставку.