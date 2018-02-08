Россия одержала первую победу на Играх в Пхенчхане

Российские спортсмены одержали первую победу на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает «Российская газета».

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий во втором матче победили норвежцев со счетом 4:3. В следующий раз россиянам предстоит сыграть со сборной Финляндии.

Ранее российский дуэт уступил американской команде со счетом 9:3.

Церемония открытия Игр-2018 состоится в Пхенчхане 9 февраля в 14:00 по Москве. В открытии зимней Олимпиады примут участие 70–75 российских спортсменов.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) опровергли намерение России бойкотировать церемонию. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал эту информацию «откровенной ложью».

Напомним, в декабре Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала.

Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом и со значками OAR — «Олимпийский атлет из России». Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

