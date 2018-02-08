Памфилова запретила называть опросы «референдумами» и использовать символику ЦИК во время выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что опросы, которые проводятся одновременно с президентскими выборами, нельзя называть «референдумами», передает РИА Новости.

«Я против использования слова референдум, где это не положено, называйте их опросами. Надо отделить, все что не касается выборов от самих выборов», — заявила глава ЦИК.

Она также отметила, что нельзя использовать официальную символику Центризбиркома на мероприятиях, которые не связаны с выборами президента.

«Хотят проехаться на авторитете президентских выборов. Раньше надо было думать: решали бы своим проблемы в течение года — не было бы необходимости паразитировать на президентских выборах. Сейчас мы это не допустим!» — подчеркнула Памфилова.

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Ранее 24 января глава ЦИК отвергла идею «школьных референдумов» на избирательных участках. По ее словам, любые общественные инициативы не должны смешиваться с процессом голосования.

В свою очередь, оппозиционер Алексей Навальный считает, что такие референдумы нужны, чтобы привлечь на избирательные участки взрослых родственников школьников и повысить явку на президентских выборах.

Кроме того, 17 января Администрация президента отправила в регионы политтехнологов, которые будут курировать проведение мобилизационных кампаний на выборах. Явку попытаются поднять с помощью опросов в рамках проекта Минстроя по благоустройству «ЖКХ и городская среда».

Выборы президента России пройдут 18 марта. ЦИК сегодня зарегистрировал кандидатом в президенты России Ксению Собчак от партии «Гражданская инициатива» и Максима Сурайкина от партии «Коммунисты России».

Ранее кандидатами в президенты стали Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Борис Титов, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, а также Владимир Путин. В избирательном бюллетене будет восемь кандидатов.