Европарламент потребовал немедленно освободить главу чеченского «Мемориала» Титиева

Европейский парламент потребовал от России немедленного освобождения главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщается на сайте ведомства.

В документе призывают российские власти «положить конец пресечению свободы слова в Чечне и обеспечить эффективные гарантии безопасности жертвам и свидетелям злоупотреблений».

Кроме того, Европарламент требует от России «полного уважения человеческих и юридических прав Титиева, включая доступ к адвокату и медицинскому обслуживанию», а также физическую неприкосновенность и защиту от судебных преследований и произвольных арестов.

Напомним, что Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней, 11 января решением Шалинского районного суда он был арестован.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

Позднее известные правозащитники обратились в Следственный комитет, МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой взять под контроль ситуацию с «Мемориалом».

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила передать из Чечни дело Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. По ее мнению, «это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе».