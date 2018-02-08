Российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA в знак протеста

Российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов к участию в Играх 2018. Видео акции опубликовал на Youtube канал SportHeart.

«Мы, болельщики российской олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь», — сообщается в начале видео.

Последняя фраза из комментария проецировалась на стену напротив штаб-квартиры. Заканчивалось световое шоу словами «Russians are coming!» (в переводе с англ. «Русские идут!» — Прим. ред.)

Напомним, в декабре МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала.

Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом и со значками OAR — «Олимпийский атлет из России». Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Зимние олимпийские соревнования сегодня стартовали в Пхенчхане. Российские спортсмены Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали первую победу в матче по керлингу.

Церемония открытия Игр-2018 состоится в Пхенчхане 9 февраля в 14:00 по Москве.